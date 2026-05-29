В Приморье компания перевозила 4,4 тонны минтая без документов

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора вынесло предупреждение торгово-производственной компании из Находки. Предприятие нарушило принцип прослеживаемости при перевозке мороженого филе минтая весом 4,4 тонны. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Нарушение выявил госинспектор в начале апреля на железнодорожной станции в Артеме. При досмотре доступной части продукции выяснилось: на часть товара нет ветеринарных сопроводительных документов. А без них невозможно подтвердить, откуда рыба приехала, безопасна ли она и соответствует ли нормам.

В отношении компании начали административное дело. Егорассмотрели 27 мая. Поскольку нарушение совершено впервые, наказание назначили в виде предупреждения.

