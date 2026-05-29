Житель Новокузнецка незаконно срубил 76 елей и пихт на 4,5 миллиона рублей

В Кузбассе суд приговорил 58-летнего индивидуального предпринимателя из Новокузнецка к реальному сроку за незаконную вырубку леса. Мужчина организовал масштабную заготовку древесины в Новокузнецком лесничестве, не имея на то разрешений. Свою вину он так и не признал. Об этом сообщает «Сiбдепо».

Суд установил, что в июне 2024 года предприниматель поручил своим сотрудникам срубить 76 деревьев - елей и пихт. При этом он ввел рабочих в заблуждение, сказав, что все законно, хотя необходимые документы в лесничестве оформлены не были. Для преступления бизнесмен предоставил трактор и бензопилы, а также нанял водителей для перевозки леса на свою пилораму. Лес вывозили на грузовике без номеров и без сопроводительных документов.

В ходе судебного разбирательства осужденный не признал свою вину, утверждая, что древесина была заготовлена на законно отведенном ему участке. Однако следствие собрало достаточные доказательства.

Ущерб лесному фонду оценили в 4,5 миллиона рублей. Суд назначил предпринимателю наказание - 3 года лишения свободы в колонии общего режима, штраф 300 тысяч рублей и запрет заниматься определенной деятельностью на 2,5 года. Вся техника и деньги, вырученные от продажи незаконной древесины, конфискованы в доход государства.

