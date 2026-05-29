На Сахалине воспитательница схватила девочку за ногу и протащила по ковру

В Южно-Сахалинске следователи проводят доследственную проверку по факту ненадлежащего обращения с ребенком в детском саду. Инцидент произошел в феврале 2026 года в одном из дошкольных учреждений областного центра. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».
По версии следствия, воспитательница, находясь на рабочем месте, схватила одну из воспитанниц за ногу и протащила девочку по ковру. Действия сотрудницы попали в поле зрения правоохранителей - теперь им предстоит выяснить все обстоятельства происшедшего.
Проверка проводится по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Следователи устанавливают все детали случившегося, опрашивают свидетелей. Действиям воспитательницы и других сотрудников детсада будет дана правовая оценка. Если вина подтвердится, женщине может грозить уголовная ответственность.
