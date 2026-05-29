В эти выходные жители Владивостока смогут купить свежие продукты у фермеров

Жители смогут приобрести мясо, мед и овощи

В эти выходные жители и гости Владивостока смогут купить свежие продукты от местных фермеров. Торговля развернется в разных районах города с девяти утра до восьми вечера. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В субботу, 30 мая, домашнюю продукцию – рыбу, мясо, молочные товары, мед, овощи, соленья и выпечку – представят на ярмарке на Жигура, 2б, а также в центре города на Верхнепортовой, 2г.

В воскресенье, 31 мая, ярмарки пройдут по адресам: Жигура, 2б, Верхнепортовая, 2г и Басаргина, 15. Кроме того, ежедневно в павильонах проекта «Доступное Приморье» на Русской, 68/1, Пихтовой, 8, Океанском проспекте, 140 и Жигура, 46 торгуют овощами, мясом, молочкой, хлебом и другими продовольственными товарами по доступным ценам.

