Приморский суд выгнал из СПВ еще одного резидента

Ранее суд уже расторг соглашения с другими недобросовестными резидентами

Арбитражный суд Приморского края расторг соглашение с компанией «Агроинвест», которая обещала выращивать картофель, морковь и свеклу в Уссурийском городском округе, но не вложила в проект ни рубля. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Резидент свободного порта Владивосток обязался реализовать сельхозпроект с 2021 по 2023 год, инвестировав 5,25 миллиона рублей. Однако компания не выполнила условия: не вложила деньги и не сдавала отчетность.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики попыталась решить вопрос через переговоры, но не смогла, после чего обратилась в суд. Первая инстанция полностью удовлетворила иск. Ранее суд уже расторг соглашения с другими недобросовестными резидентами – рыбодобывающей компанией и школой водного спорта.

