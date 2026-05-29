Юные жители Приморья могут рассказать о природе родного края через кино

В 2026 году фестиваль стал официальным партнером национального проекта «Экологическое благополучие» Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Школьники и творческие объединения из Приморского края приглашаются к участию в XIII Дне детского экологического кино России. Фестиваль с международным участием пройдет 15 октября в городе Волосово Ленинградской области, а заявки на конкурс принимаются до 8 сентября. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

К съемкам приглашают детей и подростков до 16 лет: киностудии, видеокружки и самостоятельных авторов. На конкурс можно отправить анимационные, документальные, игровые, научно-популярные фильмы и социальную рекламу о природе, созданные за последние три года.

Хронометраж каждой работы не должен превышать пяти минут. Участвовать разрешено как лично, так и заочно. Организаторы отдельно просят поддержать детей, чьи близкие участвуют в специальной военной операции, – при заполнении заявки нужно указать эту информацию.

Все материалы направляют на два электронных адреса: gkv-eco@yandex.ru и varvara1952@yandex.ru. В теме письма необходимо указать название работы в точности, как в заявке. В 2026 году фестиваль стал официальным партнером национального проекта «Экологическое благополучие».

