Для рыбаков Приморья открыли новые места для выгрузки улова

В Приморском крае расширен перечень разрешенных мест, где рыбаки могут выгружать улов. Соответствующее постановление правительства региона уже опубликовано в реестре правовых актов. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Новые точки для выгрузки теперь действуют в бухте Тунгус (Находкинский округ), а также в устьях рек Кабанья, Кема и Малая Кема (Тернейский округ). Инициативу предложили представители рыбной отрасли на встрече в министерстве лесного хозяйства и природных ресурсов Приморья.

Вопрос проработали специалисты управления рыбохозяйственного комплекса совместно с пользователями водных биоресурсов и пограничным управлением ФСБ. Обновление списка поможет рыбакам удобнее организовать работу в подзоне Приморье и повысит эффективность государственного контроля.

