Жителя Приморья арестовали за незаконный оборот трепанга на 1,7 миллиона рублей

Хасанский районный суд отправил под стражу на два месяца жителя поселка Зарубино, которого подозревают в незаконном производстве и сбыте почти 1,8 тысячи килограммов дальневосточного трепанга. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным следствия, у мужчины изъяли 8494 особи трепанга общим весом 31,43 килограмма. Морепродукты находились в нежизнеспособном состоянии, без обязательной маркировки и информации, предусмотренной российским законом. По версии оперативников, подозреваемый планировал продать их на внутреннем рынке.

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю обнаружили товар в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Специалисты оценили рыночную стоимость изъятого в 1 796 951 рубль – эта сумма признана особо крупным размером. Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ.

