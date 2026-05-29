Спасатели пришли на помощь перевернувшимся на лодке курсантами во Владивостоке

Всех пострадавших доставили на берег. Фото: МЧС

В акватории Амурского залива у мыса Купера перевернулась парусная лодка с участниками регаты. Благодаря действиям спасателей МЧС России и помощи очевидцев все девять человек были спасены и доставлены на берег в удовлетворительном состоянии. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Днем в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о происшествии. Судно находилось всего в 30 метрах от берега. Спасатели МЧС России незамедлительно выдвинулись к месту. К их прибытию пятерых человек уже извлекли из воды курсанты с рядом стоящего яла и граждане с проходившего маломерного судна.

Сотрудники чрезвычайного ведомства спасли еще четверых. Всех пострадавших доставили на берег, их состояние оценивается как удовлетворительное.

