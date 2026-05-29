В Приморья резко вырос спрос на ипотеку

В первом квартале 2026 года жители Приморского края заметно активнее стали брать ипотеку. Общая сумма их долга перед банками по новым договорам достигла почти 19 миллиардов рублей. Об этом написал «ФедералПресс».

По данным Банка России, за январь–март жители региона оформили 3,7 тысячи ипотечных договоров, что на 42 процента больше, чем годом ранее (тогда было 2,6 тысячи сделок). В денежном выражении рост составил 57 процентов – с 12,1 до 19 миллиардов рублей. Почти половина сделок пришлась на первичный рынок, также вырос интерес к ипотеке на покупку или строительство частных домов. Средняя ставка в первом квартале снизилась до 5,2 процента против 5,5 процента год назад.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

