На трассе под Владивостоком столкнулись три машины

Госавтоинспекция Приморья призывает водителей соблюдать скорость. Фото: полиция Приморья

В Приморье сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии с тремя автомобилями на дороге «Поселок Новый - Де-Фриз – Седанка». По предварительным данным, пострадавших нет. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ДТП произошло сегодня на 9 км + 600 м этой трассы. Водитель Honda Inbox ехал со стороны Уссурийска во Владивосток по левой полосе, не учел скорость и врезался в машину дорожных служб, которая мыла лееры и двигалась медленно. От удара Honda отбросило вправо, где она столкнулась с попутным Daihatsu Terios. Все автомобили получили механические повреждения.

Сотрудники ГИБДД быстро организовали объезд и восстановили движение. Проводится проверка. Госавтоинспекция Приморья призывает водителей соблюдать скорость, дистанцию и быть внимательнее в зоне дорожных работ.

