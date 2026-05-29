Над восстановлением моста в Хорольском округе работают 20 единиц техники

В Хорольском округе Приморья дорожники приступили к созданию временного объезда вместо аварийного моста, разрушенного большегрузом-нарушителем. На месте уже работают 20 единиц тяжелой техники. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Специалисты Примавтодора с помощью водопропускных труб большого диаметра обустраивают переезд через канал. Это обеспечит проезд к селу на время строительства нового моста. Основные работы планируют завершить в воскресенье: дорожники отсыпят покрытие и запустят движение.

Сейчас жители Сиваковки не испытывают нехватки необходимого. В фельдшерско-акушерском пункте есть медикаменты, поставки продуктов налажены с местными предпринимателями. Для поездок в Хороль люди активно используют лодочную переправу через канал и полевую дорогу, которая проходима в сухую погоду.

Губернатор края Олег Кожемяко держит восстановление транспортного сообщения с селом на личном контроле и ежедневно отслеживает ход работ.

