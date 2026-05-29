Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 мая 2026 10:55

Суд вернул пенсионерке похищенные мошенниками деньги в Приморье

Неизвестные позвонили женщине 1958 года рождения и представились сотрудниками Росфинмониторинга
Евгения Богданова
Судья обязал фигурантов вернуть всю сумму пожилой женщине

Судья обязал фигурантов вернуть всю сумму пожилой женщине

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первореченский районный суд Владивостока восстановил права москвички, потерявшей крупную сумму из-за действий злоумышленников. С местного жителя взыскали 291 800 рублей неосновательного обогащения. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как установили в суде, неизвестные позвонили женщине 1958 года рождения и представились сотрудниками Росфинмониторинга. Они убедили ее, что с ее банковской карты пытаются незаконно снять деньги. В результате москвичка перевела мошенникам 1 291 800 рублей. Часть этой суммы – 291 800 рублей – попала на счет жителя Владивостока. Прокурор Юго-Западного округа столицы обратился в суд с иском в интересах пострадавшей. Судья признал, что у приморца не было законных оснований получать эти деньги, и обязал его вернуть всю сумму пожилой женщине.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.