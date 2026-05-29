Два объезда моста через реку Илистую организовали для водителей в Приморье

Мостостроители приступили к ремонту переправы через Илистую

В Приморье из-за ремонта моста через реку Илистая в Михайловском округе владельцы легковых автомобилей могут пользоваться двумя маршрутами объезда. Дорожники Примавтодора взяли под особый контроль состояние трасс, чтобы обеспечить максимально удобный проезд. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Первый путь объезда для легковушек пролегает через Осиновку, Ивановку и Абражеевку. Второй – через Михайловку, Абрамовку и Ярославский. При этом водителей грузовых машин предупреждают: на маршруте Осиновка – Ивановка – Абражеевка есть аварийные мосты с ограничением максимальной массы, поэтому движение большегрузов по этому направлению запрещено.

Напомним, с сегодняшнего дня на участке федеральной трассы между Сибирцево и Ляличами введено реверсивное движение. Мостостроители приступили к ремонту переправы через Илистую, скорость ограничена до 20 км/ч, из-за чего на участке собираются многокилометровые пробки. Водителей просят заранее учитывать дорожную обстановку и строго соблюдать временную схему движения, чтобы не создавать заторы.

