В Приморье 30 мая ожидаются дожди и грозы и до +25 градусов

Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы

В Приморском крае завтра, 30 мая, ожидается переменчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, но днем воздух прогреется до +25 градусов. Причина таких колебаний – высотная ложбина, которая и определяет погодные условия в регионе. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Ночью температура составила от +8 до +13 °С, на северо-востоке было прохладнее – +4...+7 °С. В отдельных районах ночью были грозы. Ветер северо-западный, умеренный, местами сильный. Днем столбики термометров поднимутся до +20...+25 °С, на севере будет +14...+19 °С. Ветер сменится на западный и юго-западный, умеренный до сильного.

Во Владивостоке – переменная облачность. В начале ночи прошел небольшой дождь, днем осадков не ожидается. Температура днем оставит +22...+24 °С.

В Уссурийске также переменная облачность. В начале ночи прошел кратковременный дождь, была гроза. Днем без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура днем +22...+24 °С.

В Находке ожидается переменная облачность. В начале ночи были небольшой дождь и гроза. Днем осадков не будет. Ветер северо-западный и западный, умеренный. Температура днем +21...+23 °С.

