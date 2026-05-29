Жительница Находки угнала машину у незнакомца, чтобы покататься, и попала в ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Находке перед судом предстанет 31-летняя ранее судимая местная жительница, которая угнала автомобиль у незнакомого мужчины. Она взяла ключи, пока хозяин спал, и отправилась кататься по городу. В итоге она не только бросила чужую машину, но и устроила на ней аварию. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Все началось с того, что в полицию обратился владелец Toyota Ist. Он рассказал, что машина стояла у дома, а после застолья с гостями исчезла. Сам хозяин выпивал дома в компании знакомых, а потом лег спать. Ночью он проснулся от стука в дверь. На пороге стояла незнакомая женщина, которая сказала, что подруга забыла у него телефон, и попросилась забрать его.

«Потерпевший пустил незнакомку в квартиру, где она забрала мобильный телефон приятельницы, и как позже оказалось, прихватила ключи от автомобиля заявителя», - установили полицейские.

Утром мужчина вышел на балкон и не увидел своей машины во дворе.

Подозреваемую быстро нашли. Она дала признательные показания и рассказала, что заприметила ключи, когда забирала телефон. Во время разворота она не рассчитала габариты и задела другой автомобиль, после чего испугалась и скрылась с места ДТП, а машину бросила у гаражей. Следы пальцев рук на автомобиле стали еще одним доказательством. Теперь дело направлено в суд. Фигурантке предстоит возместить ущерб обоим владельцам пострадавших машин. Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

