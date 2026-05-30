В Приморье 1 июня запретят продажу алкоголя Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Приморского края предупредила предпринимателей и продавцов об ужесточении правил торговли спиртным в Международный день защиты детей. 1 июня на всей территории региона действует полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Кроме того, спиртное нельзя продавать за час до, во время и час после массовых мероприятий с числом участников от 50 человек, а также в радиусе 100 метров от их границ. За нарушение этих правил предусмотрены крупные штрафы. Для должностных лиц сумма может составить от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией товара или без нее.

Особое внимание полиция уделяет продаже спиртного несовершеннолетним. Штраф для граждан за это нарушение достигает 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до 500 тысяч рублей. А если продажа повторяется, наступает уголовная ответственность: штраф 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до года. Продавцов просят проверять паспорт при любых сомнениях в возрасте покупателя. Жителей Приморья просят сообщать о фактах незаконной продажи алкоголя и табака детям по телефонам 02 или 102. Телефон дежурной части УМВД по Приморскому краю: 8 (423) 249 0491.

