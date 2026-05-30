Судьбу недостроенного ФОКа в Снеговой Пади обсудили с главой Владивостока

Жители Снеговой Пади обсудили с главой Владивостока Константином Шестаковым судьбу недостроенного ФОКа, пруда с утками-мандаринками, школ, детских садов и дорог. Встреча прошла накануне вечером, на нее пришли семьи военнослужащих, участники СВО и другие жители растущего микрорайона. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Глава города рассказал, что спортивный объект, который долго не могли достроить, будет реализован в новом виде. Сейчас идет перепроектирование: часть здания, которую уже нельзя восстановить, демонтируют и построят новый ФОК. А вот пруд, где поселились утки-мандаринки, администрация сохранит.

Один из главных вопросов - нехватка мест в школах и детских садах. Константин Шестаков заверил, что участок на улице Анны Щетининой под строительство школы сохраняется. Ее возведут за бюджетный счет, контракт на проектирование уже заключен. Новая школа рассчитана на 1100 учеников. А детский сад на той же улице, который муниципалитет выкупит у застройщика, практически достроен - туда пойдут 100 малышей. Глава также рассказал о развитии дорожной сети и изменениях на перекрестке Анны Щетининой – Выселковая – Днепровская – Бородинская к концу года. Вопросы ветеранов СВО он взял под личный контроль.

