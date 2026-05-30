На Камчатке судебные приставы взыскали 331 миллион рублей алиментов за год

На Камчатке в работе у судебных приставов находится 4000 производств по алиментам, причем половина из них приходится на Петропавловск-Камчатский. В прошлом году для решения этой проблемы создали Специализированное отделение по взысканию алиментов, которое расположено на проспекте Победы, 32/1. За время его работы приставы перечислили в пользу детей 331 миллион рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Платят алименты не только мужчины: каждый пятый должник - женщина (21%). При этом каждый пятый камчатский «алиментщик» перечисляет деньги добровольно. У половины должников средства удерживают из зарплаты или пенсии. Однако треть - это злостные неплательщики.

Сейчас по региону действуют более двух тысяч ограничений на выезд должников за границу и 700 - на право управления автомобилем. В розыске находятся 370 человек. В этом году за неуплату алиментов к административной ответственности привлекли 105 человек, а по уголовной статье завели 65 дел. Трем должникам суд назначил реальные сроки лишения свободы.

В прошлом году к административной ответственности привлекли 288 человек, а реальные сроки получили 10. Приставы также проверяют бухгалтерии на правильность удержаний - в этом году нарушение нашли в Мильково, главный бухгалтер заплатил штраф.

