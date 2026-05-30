Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2026 4:29

На Камчатке судебные приставы взыскали 331 миллион рублей алиментов за год

Каждый пятый «алиментщик» добросовестно перечисляет деньги
Алина БОНДАРЕНКО
На Камчатке судебные приставы взыскали 331 миллион рублей алиментов за год

На Камчатке судебные приставы взыскали 331 миллион рублей алиментов за год

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке в работе у судебных приставов находится 4000 производств по алиментам, причем половина из них приходится на Петропавловск-Камчатский. В прошлом году для решения этой проблемы создали Специализированное отделение по взысканию алиментов, которое расположено на проспекте Победы, 32/1. За время его работы приставы перечислили в пользу детей 331 миллион рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Платят алименты не только мужчины: каждый пятый должник - женщина (21%). При этом каждый пятый камчатский «алиментщик» перечисляет деньги добровольно. У половины должников средства удерживают из зарплаты или пенсии. Однако треть - это злостные неплательщики.

Сейчас по региону действуют более двух тысяч ограничений на выезд должников за границу и 700 - на право управления автомобилем. В розыске находятся 370 человек. В этом году за неуплату алиментов к административной ответственности привлекли 105 человек, а по уголовной статье завели 65 дел. Трем должникам суд назначил реальные сроки лишения свободы.

В прошлом году к административной ответственности привлекли 288 человек, а реальные сроки получили 10. Приставы также проверяют бухгалтерии на правильность удержаний - в этом году нарушение нашли в Мильково, главный бухгалтер заплатил штраф.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.