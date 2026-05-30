На Камчатке водителям напомнили о штрафах за парковку на газонах и тротуарах

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Петропавловске-Камчатском прошел рейд по выявлению нарушителей правил парковки. Совместные мероприятия с Госавтоинспекцией проводят по поручению исполняющего полномочия главы города Андрея Воровского. Цель - пресечь стоянку машин в зеленых зонах, а также на пешеходных дорожках и тротуарах. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На этот раз проверка прошла на 9-м километре в районе улицы Абеля и проспекта Победы. Инспекторы выявили несколько автомобилей, припаркованных на территориях с зелеными насаждениями. Материалы направлены на рассмотрение специальной комиссии, после чего нарушителей привлекут к ответственности. Подобные рейды будут проводить на постоянной основе в разных районах города.

За парковку на газонах и тротуарах в Камчатском крае предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 2500 до 5000 рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 300 тысяч рублей. Также возможно вынесение предупреждения.

vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

