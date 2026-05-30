В Приморье более 40% клещей оказались зараженными

В Приморском крае продолжается эпидемический сезон активности клещей. По данным еженедельного мониторинга Роспотребнадзора, жители жалуются на присасывание насекомых на всех территориях региона. Однако по сравнению с прошлым годом обращений стало на 6,5% меньше. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Специалисты сдали на экспресс-диагностику почти 76% клещей, снятых с людей. Итог неутешительный: 42,1% насекомых оказались переносчиками опасных инфекций - боррелиоза, риккетсиоза, эрлихиоза или анаплазмоза. Чаще всего встречается риккетсиоз (54,7% от всех зараженных) и боррелиоз (41,6%).

В Роспотребнадзоре напоминают: если клещ присосался, его нужно как можно быстрее удалить и сдать в лабораторию. Исследования проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» и его филиалах - там определяют сразу четыре инфекции. Если результат положительный, пострадавший должен обратиться к врачу для экстренной профилактики. Также продолжается иммунизация против клещевого энцефалита. Завершить весь курс прививок нужно за две недели до выезда в неблагополучную территорию.

