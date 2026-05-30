В Находке полиция ищет вандала, повредившего интерактивную остановку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Находке полиция проводит проверку по факту вандализма на остановке общественного транспорта. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой неизвестный мужчина наносит повреждения элементам интерактивного остановочного павильона. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали очевидцами происшествия или узнали человека на видеозаписи. Просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам 102 или 8 (4236) 69-67-44.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.