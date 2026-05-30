Прокуратура Приморья проверяет факт сброса асфальта в реку при ремонте моста

Прокуратура Михайловского района организовала проверку по информации о загрязнении реки Илистая. Поводом стала публикация в интернете об инциденте, который произошел 25 мая 2026 года на мосту через реку на федеральной трассе А-370 «Уссури» между селами Сибирцево и Ляличи. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Сергей Щетинин. В ходе первичного осмотра установлено, что рабочие во время ремонтных работ сбрасывали срезанное асфальтобетонное покрытие прямо в водный объект.

В рамках проверки будет дана принципиальная оценка соблюдению природоохранного законодательства и норм федерального закона при проведении дорожно-строительных работ. Прокуратура обещает принять исчерпывающие меры реагирования для устранения нарушений и привлечения виновных к ответственности.

