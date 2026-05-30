В Приморье к 1 июня восстановят проезд к селу Сиваковка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Хорольском округе Приморья активными темпами идет строительство временного объезда вместо моста, который разрушил грузовик-нарушитель. Транспортное сообщение с селом Сиваковка планируют полностью восстановить уже к первому дню лета. Ход работ, которые лично контролирует губернатор Олег Кожемяко, в пятницу 29 мая проверил министр транспорта края Алексей Игнатенко. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На месте задействовано 20 единиц спецтехники. Специалисты возводят переезд с использованием водопропускных труб большого диаметра - это обеспечит проезд на время строительства нового капитального моста. Благодаря оперативному спуску воды с канала, работы в русле удалось начать быстро.

Глава округа Алексей Губайдуллин доложил, что село обеспечено всем медикаментами и продуктами. Жители пока пользуются лодочной переправой и полевой дорогой в сухую погоду.

