В Уссурийске 15-летний велосипедист не пропустил внедорожник и попал в больницу Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 29 мая 2026 года в Уссурийске произошло ДТП с участием подростка. Пятнадцатилетний велосипедист двигался по улице Красина в сторону улицы Вострецова и на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю GWM TANK. В результате произошло столкновение. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Школьника с травмами различной степени тяжести госпитализировали в городскую больницу. Также телесные повреждения получил пассажир внедорожника. При этом водитель автомобиля ранее к административной ответственности не привлекался, и состояние опьянения у него не выявлено.

Уссурийская городская прокуратура взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств произошедшего. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. Прокуратура также обращает внимание на необходимость усиления профилактической работы с детьми и призывает родителей, водителей и всех участников движения быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД ради сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.