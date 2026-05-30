В Приморье ливень повредил крышу школы

Вечером 29 мая 2026 года на Михайловский округ обрушился сильный ливень с порывистым ветром. В результате непогоды частично пострадала кровля здания средней школы имени А.И. Крушанова в селе Михайловка. Сейчас на месте организованы работы по демонтажу поврежденных элементов крыши и расчистке территории. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Прокуратура Михайловского района взяла на контроль ликвидацию последствий стихии и восстановление школьного здания. Как отметили в ведомстве, ранее по иску прокурора на школу и местную администрацию уже была возложена обязанность провести техническое обследование здания.

В рамках надзора будет дана принципиальная оценка тому, насколько своевременно проводился текущий и капитальный ремонт образовательного учреждения, а также как быстро и полно принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

