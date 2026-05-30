В Петропавловске-Камчатском продолжают откачивать воду на улице Вольского

В Петропавловске-Камчатском продолжаются работы по ликвидации подтопления на улице Вольского. На месте задействованы несколько бригад дорожных служб, которые занимаются откачкой воды и устройством новой водопропускной трубы на устье ручья Кирпичный. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Из-за подтопления движение транспорта на этом участке полностью перекрыто. Ограничение будет действовать до тех пор, пока специалисты не устранят все последствия.

Водителей просят строго соблюдать требования дорожных знаков и заранее планировать маршруты в объезд закрытого участка. О сроках полного завершения работ и открытия движения будет сообщено дополнительно.

