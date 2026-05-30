Санавиация экстренно доставила пациента из Пожарского округа во Владивосток Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В выходные дни система здравоохранения Приморского края продолжает работать в обычном режиме. 30 мая главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава региона Павел Князенко и заведующая отделением гнойной хирургии Владивостокской клинической больницы №1 Елена Коноваленкова экстренно вылетели на помощь коллегам в Пожарскую центральную районную больницу. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Помощь потребовалась 54-летнему мужчине. Врачи провели консилиум на месте и приняли решение эвакуировать пациента санитарной авиацией во Владивостокскую клиническую больницу №1, чтобы оказать ему специализированную хирургическую помощь.

Благодаря слаженной работе врачей и возможностям санитарной авиации жители даже самых отдаленных территорий края могут своевременно получать высококвалифицированную медицинскую помощь. В нужный момент тяжелых пациентов оперативно доставляют в крупные клиники, где есть необходимое оборудование и узкие специалисты.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.