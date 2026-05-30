Автобус №8 изменит время отправления по просьбам жителей на Камчатке

В Вилючинске изменится расписание движения автобуса №8. По просьбам местных жителей и сотрудников военного госпиталя транспорт начнет отправляться позже. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Изменения вступят в силу в первый день лета, 1 июня. Ранее вечерний автобус уходил из жилого района Рыбачий ровно в 17:00. Из-за такого графика людям, которые заканчивают работу в это же время, было затруднительно успевать на посадку. Время отправления перенесли на 17:20.

«По многочисленным обращениям жителей, в том числе сотрудников военного госпиталя, было скорректировано расписание автобусного маршрута №8», – рассказали в администрации Вилючинского городского округа.

Новое расписание официально утверждено и согласовано. Пассажирам рекомендуют заранее учитывать эти изменения при планировании своих поездок.

