Крупный пожар вспыхнул в деревянном жилом доме на Камчатке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Елизове сотрудники МЧС ликвидировали крупное возгорание. Огонь охватил двухэтажный деревянный жилой дом на улице Шелихова. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Спасатели прибыли на место вызова через восемь минут. На борьбу с огнем направили несколько подразделений: боевые расчеты седьмой пожарно-спасательной части МЧС России, специалисты восьмой пожарной части, а также автоцистерна одной из воинских частей. Совместными усилиями они смогли остановить распространение пламени/

«В результате пожара повреждены деревянные конструкции чердачного помещения на 50 квадратных метрах», – рассказали в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Никто из жильцов дома не пострадал. Помимо чердака, пламя повредило деревянные конструкции стен второго этажа и личные вещи людей.

