Жителям Приморья рассказали о мерах предосторожности при встрече со змеей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приморский врач рассказал жителям о необходимых мерах предосторожности при обнаружении змеи на природе. В прошлом году в крае зарегистрировали 46 случаев укусов людей этими рептилиями. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

К счастью, абсолютно все прошлогодние случаи обошлись без последствий для здоровья укушенных. Чаще всего рептилии встречаются людям во время отдыха у воды. Кроме того, наткнуться на них можно прямо на садовых участках, а также при выполнении сельскохозяйственных работ.

«Если увидели змею, не догоняйте, не ловите и не уничтожайте – она уйдёт сама», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

В настоящее время медики просят соблюдать простые правила безопасности при выезде за город. Если просто обойти пресмыкающееся стороной и не трогать его руками, оно спокойно скроется из виду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.