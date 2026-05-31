Мальчик сломал лучевую кость на прогулке в детском саду на Камчатке

Следственное управление Следственного комитета по Камчатскому краю организовало проверку из-за сообщения о травмировании ребенка в детском саду Елизовского района. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей следователи нашли публикацию о случившемся. 6-летний ребенок во время прогулки получил перелом лучевой кости. Сейчас он госпитализирован в краевую больницу, ему требуется оперативное вмешательство.

В следственном отделе по Елизово организована доследственная проверка по признакам преступлений о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также о халатности.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех причин и обстоятельств происшествия», – рассказали в Следственном комитете Российской Федерации по Камчатскому краю.

Специалистам предстоит разобраться в ситуации. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

