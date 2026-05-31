Внешний вид памятника экипажу лодки Л-16 изменят в Петропавловске-Камчатском

В администрации Петропавловска-Камчатского прошло заседание Архитектурно-градостроительного совета под председательством временно исполняющего полномочия главы города Андрея Воровского. Специалисты обсудили вопросы благоустройства и реконструкции объектов культурного наследия. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На повестку вынесли две основные темы. Первая касается ремонта памятника погибшим подводникам лодки Л-16. Участники встречи поддержали концепцию полной замены монумента: его изготовят из гранита, а также обновят находящиеся рядом плиты с именами экипажа. Все работы планируют завершить в текущем году.

Вторым вопросом стало развитие улицы Красноармейской. Эксперты оценили возможность изменения границ порта, а также решили сохранить первоначальный облик старых домов при их будущей реконструкции.

«Были предложены варианты нового архитектурного стиля улицы и сохранение старого облика. Все архитектурное сообщество Градостроительного совета проголосовало, что необходимо сохранить старый стиль. В этом направлении мы и будем сейчас работать», – рассказали в администрации Петропавловска-Камчатского.

Архитектурно-градостроительный совет изначально создали в 2016 году, а в 2025 году он возобновил свою работу по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

