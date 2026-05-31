Дорогу к селу Сиваковка в Приморье откроют 31 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мостостроители и дорожники предприятия «Примавтодор» завершают обустройство временного объезда в село Сиваковка в Приморье. До запуска автомобильного движения на этом участке остаются считанные часы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты практически закончили создание альтернативного пути, его готовность оценивается в 90 процентов. К этому моменту рабочие смонтировали семь водопропускных труб для правильного отвода воды, а также полностью завершили устройство земляной насыпи на проблемном отрезке.

Видео: министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Проезд в село Сиваковка откроют в Приморье 31 мая

Сейчас строительные бригады соединяют новый проезд напрямую с берегом. Для выполнения всех поставленных задач задействовано 13 единиц специальной техники.

«Считанные часы до запуска движения в Сиваковку. Временный объезд готов на 90%», – рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Как только тяжелая техника окончательно соединит насыпь с береговой линией, автомобили смогут проезжать к населенному пункту. Транспортное сообщение обещают открыть уже сегодня вечером.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.