Турист повредил ногу возле останца Лягушка в Южно-Сахалинске Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Спасатели МЧС России эвакуировали туриста в Южно-Сахалинске, который оказался в беспомощном положении. Мужчина серьезно повредил ногу во время прогулки в районе останца Лягушка. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Днем в службу «112» поступило сообщение о происшествии на туристическом маршруте. На помощь путешественнику отправились пять спасателей поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова. Они быстро добрались до мужчины, аккуратно эвакуировали его и обеспечили полностью безопасный спуск.

«Во время прогулки в районе останца Лягушка мужчина повредил ногу и не мог самостоятельно спуститься», – рассказали в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В настоящее время спасательная операция полностью завершена. Сотрудники ведомства благополучно спустили туриста вниз и передали его врачам скорой помощи для осмотра.

