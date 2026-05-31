Школьница отдала мошенникам свыше 700 тысяч рублей в Приморье Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье в дежурную часть обратился 48-летний местный житель. Мужчина рассказал, что аферисты убедили его несовершеннолетнюю дочь перевести деньги с его банковского счета на чужие реквизиты. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В течение шести дней обманщики вели телефонные разговоры с десятиклассницей. Они рассказали, что из-за незадекларированных доходов отца в квартиру придут с обыском, а самого мужчину лишат работы. Чтобы избежать такого сценария, девочка согласилась отправить семейные накопления на якобы безопасный счет.

Имея доступ к телефону папы, школьница перевела более 700 тысяч рублей. Все это время она молчала о происходящем, так как была уверена, что спасает его от уголовной ответственности. Обман вскрылся только тогда, когда мошенники заблокировали номер подростка.

«Если в ходе телефонного разговора незнакомец называет себя представителем госструктуры, финансового учреждения или силового ведомства – немедленно прекратите разговор», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Следователь завел уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители призывают жителей обязательно провести разъяснительные беседы с детьми и пожилыми родственниками. Полицейские напоминают, что современные технологии позволяют легко подменять реальные номера телефонов при звонках.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.