Судомоделисты открыли «Чемпионат Евразии 2026» в Приморье Фото: Алексей ФОКИН.

Сегодня, 31 мая, на озерах парка «Минного города» во Владивостоке прошли международные соревнования «Чемпионат Евразии 2026» по судомоделированию. На воду спустили модели «Легенда» и «Старик» – им нужно было пройти дистанцию как можно быстрее и сделать больше кругов, не создавая аварийных ситуаций. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На одном озере состязались юные спортсмены, на другом – более опытные, чьи кордовые судна разгонялись до 300 километров в час, из за чего фотографам было сложно поймать момент в кадре.

«Я занимаюсь судомоделированием седьмой год, на соревнования приехал из Артема. Есть участники из Хабаровска, Казахстана и даже Африки. В целом у нас не принято давать названия лодкам, но сейчас на воде „Старик“ и „Легенда“», – делится эмоциями юный Роман.

Спортсменов на старте поприветствовал глава Владивостока Константин Шестаков. По его словам, для города у моря такой вид спорта особенно уместен, а международный статус «Чемпионата Евразии 2026» дает детям возможность заявить о себе на высоком уровне.

