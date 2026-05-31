Бастрыкин приказал снова завести дело о нерасселении аварийного дома на Камчатке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно завести уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Петропавловске-Камчатском. Речь идет о здании 1950 года постройки на улице Труда, которое признали непригодным для жизни еще в 2020 году, но люди до сих пор не получили благоустроенное жилье. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В социальных сетях жители рассказали, в каком состоянии находится их дом. Кровля повреждена и протекает, межэтажные перекрытия разрушаются, штукатурка осыпается. При этом предложенные квартиры из маневренного фонда тоже оказались в непригодном состоянии. Сроки расселения чиновники не называют, а обращения в инстанции результатов не принесли.

Ранее уголовное дело уже заводили, но надзорный орган отменил это решение. Сейчас следствие обжалует отмену. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

