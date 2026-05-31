В Петропавловске-Камчатском открыли проезд по улице Вольского Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском дорожные службы завершили аварийно-восстановительные работы на улице Вольского и полностью открыли движение транспорта. Причину подтопления, из-за которой участок перекрывали, удалось устранить. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Специалисты заменили разрушенный бетонный лоток на металлическую трубу водопропускного коллектора ручья Кирпичный. Это позволило наладить отток воды и ликвидировать аварию.

Вместе с тем для контроля ситуации наблюдение за этим участком продолжается. Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Напомним, проезд был закрыт несколько дней из-за разлива ручья, что создавало серьезные неудобства для автомобилистов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

