В Уссурийске пенсионер отдал мошенникам более трех миллионов рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Уссурийске 70-летний мужчина лишился всех накоплений, поверив лжесотрудникам правоохранительных органов. Злоумышленники позвонили пенсионеру, заявили, что он якобы контактировал с мошенниками, и под предлогом сохранения денег убедили перевести сбережения на «безопасный» счет. Мужчина снял в банке свыше трех миллионов рублей и передал их аферистам. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Находясь под сильным психологическим воздействием, потерпевший выполнил все указания. Лишь спустя некоторое время он понял, что его обманули, и обратился в полицию. По факту произошедшего завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Ход расследования и работу по установлению лиц, причастных к преступлению, взяла на контроль Уссурийская городская прокуратура. Полиция в очередной раз предупреждает: настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят переводить деньги на посторонние счета. При подобных звонках необходимо немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк по официальному номеру.

