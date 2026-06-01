На Камчатке открыли навигацию для маломерных судов в Пенжинском районе

На Камчатке сегодня, 1 июня, разрешили спуск лодок на воду в Пенжинском районе. Таким образом, навигация для маломерных судов теперь открыта во всех районах края. Сроки были определены постановлением правительства Камчатского края №152-П от 20 марта 2026 года - на полуострове их вводили поэтапно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

МЧС России напоминает судоводителям о строгих правилах безопасности. Перед выходом на воду нужно регулярно проверять техническое состояние лодки, убедиться, что она зарегистрирована и имеет все документы.

«Навигация для маломерных судов открывалась на полуострове поэтапно. Теперь навигационный период открыт во всех районах края», - сообщили в МЧС.

При себе необходимо иметь удостоверение на право управления маломерным судном, судовой билет и паспорт.

Спасатели настоятельно требуют надевать спасательный жилет и самому капитану, и всем пассажирам. Также нужно соблюдать правила навигации, держать безопасную скорость и внимательно следить за прогнозом погоды.

