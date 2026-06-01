НовостиПроисшествия1 июня 2026 0:47

Житель Камчатки инсценировал угон автомобиля ради 2,6 миллиона рублей

Когда обман раскрылся, он давал ложные показания
Алина БОНДАРЕНКО
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, который попытался обмануть страховую компанию почти на 2,6 миллиона рублей. Мужчина инсценировал угон собственного автомобиля Haval F7, застрахованного по полису КАСКО, а когда обман раскрылся, давал ложные показания. Свою вину он так и не признал. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В июне прошлого года подсудимый обратился в полицию с заявлением об угоне. Правоохранители завели уголовное дело, а мужчина предъявил страховщикам требование о выплате более 2,5 млн рублей. Однако в ходе оперативных мероприятий выяснилось: накануне фигурант сам перегнал машину в контейнер по месту работы, на своей же станции техобслуживания.

Суд признал его виновным в покушении на мошенничество в сфере страхования, заведомо ложном доносе и ложных показаниях. Наказание – 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штраф 40 тысяч рублей. Автомобиль конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

