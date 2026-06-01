В лагерях Приморья запустят 14 патриотических программ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В двух детских лагерях Приморья «Юнга» и «Океан» этим летом пройдут военно-патриотические смены «Время юных героев» от центра «ВОИН». Вместо одной базовой программы теперь разработана многоуровневая система из 14 образовательных программ с разными специализациями и степенями сложности. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ребята смогут углубленно изучать тактическую и огневую подготовку, выживание, разведку, первую помощь и тактическую медицину, управление FPV-дронами, а также снайпинг вместе со специалистами Федерации боевого снайпинга.

Теперь у курсантов есть базовые программы первого и второго уровня, а также 12 профильных программ со своей специализацией. По каждой - два уровня сложности.

«Раньше у нас была одна программа для детских оздоровительных лагерей. Теперь мы значительно увеличили их количество, чтобы ребятам, уже прошедшим базовый курс, было интересно и полезно возвращаться к нам за новыми знаниями», - рассказал председатель правления Центра «ВОИН», Герой ЛНР Виктор Водолацкий.

Главная цель - чтобы курсанты оставались в орбите центра долгие годы, постепенно повышая мастерство.

В каждую программу включен обязательный блок спортивной подготовки. Помимо военно-прикладных навыков, участники будут изучать историю страны, смотреть патриотические фильмы проекта «ВОИН.Кино», встречаться с Героями России и ветеранами СВО. В 2025 году через такие смены прошли свыше 13 тысяч курсантов, а всего центр подготовил уже более 33 тысяч юношей и девушек от 14 до 17 лет. Центр «ВОИН» создан по поручению Президента России 1 декабря 2022 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.