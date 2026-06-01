Гости из Китая составили почти 90% иностранных туристов в Приморье

В первом квартале 2026 года Приморский край принял более 55 тысяч иностранных гостей. Из них порядка 90% - туристы из Китая. Всего за три месяца зарубежные визитеры совершили почти 55,5 тысячи поездок в регион, что на 1,3% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Основные цели поездок - туризм, бизнес и частные приглашения. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Китайских гостей приехало 50,4 тысячи человек - это 90,8% от общего турпотока. По сравнению с прошлым годом прирост составил 10%. Положительную роль сыграла широкая сетка авиамаршрутов - в зимнем расписании между Владивостоком и городами КНР было около 40 направлений, а также возможность безвизового въезда.

Почти в два раза вырос турпоток из Южной Кореи - до 1,65 тысячи человек благодаря работе грузопассажирского парома между Владивостоком и провинцией Кангвон. Также в Приморье приезжали гости из Вьетнама, Индии, Узбекистана и Японии. Безвизовый режим с рядом стран, доступная цена поездки и безопасность остаются ключевыми факторами привлекательности региона. Разнообразие туристических объектов и событийных мероприятий также способствует росту интереса к краю.

