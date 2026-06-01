В Приморье 1 июня стартовал основной период ЕГЭ

В Приморском крае для выпускников школ начался основной период сдачи единого государственного экзамена. Сегодня одиннадцатиклассники пишут ЕГЭ по истории, литературе и химии. Всего на эти экзамены в регионе зарегистрировались 2788 участников. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Экзамены проходят в 50 пунктах проведения ЕГЭ, которые развернуты по всему краю. За соблюдением процедуры следят организаторы, технические специалисты, члены государственной экзаменационной комиссии и общественные наблюдатели.

Предварительные результаты сегодняшних экзаменов станут известны не позднее 17 июня. Апелляции и пересдачи будут организованы в установленном порядке. Выпускникам желают удачи и высоких баллов. Основной период ЕГЭ продлится до начала июля.

