На острове Русский в Приморье стартовали российско-китайские учения по медицине Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

На острове Русский началась практическая часть совместных российско-китайских учений по медицине катастроф. По легенде, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух туристических автобусов, в которых находились граждане России и Китая. С первых минут на месте условной чрезвычайной ситуации развернули экстренные службы: бригады скорой помощи, специалистов центра медицины катастроф, сотрудников МЧС и Госавтоинспекции. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сейчас специалисты отрабатывают медицинскую сортировку пострадавших, оказание экстренной помощи, взаимодействие различных служб и проведение медицинской эвакуации. Учения позволяют проверить готовность к реальным происшествиям с массовым поражением людей.

За ходом учений наблюдают специалисты из разных регионов России и представители профильных ведомств Китайской Народной Республики. Совместные маневры проводятся для отработки взаимодействия между службами двух стран при ликвидации последствий крупных катастроф и оказания помощи пострадавшим.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.