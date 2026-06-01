В Долине гейзеров на Камчатке повреждены тропы из-за аномальных снегопадов Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Долине гейзеров Кроноцкого заповедника на Камчатке из-за обильных снегопадов прошедшей зимы повреждена настильная тропа. При расчистке инфраструктуры инспекторы обнаружили разрушения деревянных и металлических конструкций на нескольких участках экскурсионного маршрута. Сейчас экскурсии проводятся по временной линейной схеме, а не по обычному кольцевому маршруту. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пока от снега очищено только около 30% тропы, общая длина которой - порядка километра. Наибольшие повреждения получили смотровая площадка у гейзера Большой и участок тропы к гейзерам Коварный и кипящему источнику Врата Ада.

Как только погода наладится, в ущелье доставят доски, сваи, бревна и поручни для ремонта. Работы планируют завершить к высокому туристическому сезону.

Сейчас на Камчатке бушует очередной циклон, но специалисты готовы приступить к восстановлению. Также действует месячник тишины - до 25 июня ограничено число вертолетных экскурсий из-за брачного сезона медведей и гнездования птиц. Это время поможет сотрудникам заповедника быстрее отремонтировать тропы. Посетителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.