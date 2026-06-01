В Приморье мужчина попросил компенсировать ущерб от тигра газовой плитой

В Дальнереченском районе Приморья произошел необычный случай компенсации ущерба от нападения амурского тигра. Хозяин, потерявший собаку, попросил взамен не новое животное, а газовую плиту. Свой выбор мужчина объяснил просто: сразу после инцидента он уже завел другую собаку, еще до того, как уладил все формальности с документами. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В Центре «Амурский тигр» к такой просьбе отнеслись с пониманием и удовлетворили ее. Программа компенсации ущерба была создана специально, чтобы у людей не возникало желания мстить редкому хищнику за потерю скота или домашних питомцев. Это негосударственная добровольная инициатива, которая реализуется благодаря спонсорам.

По правилам программы, ущерб возмещают не деньгами, а животными или кормами в размере, соизмеримом потерям. При этом не важно, кто виноват в нападении - тигр или сам хозяин, не уследивший за своим имуществом.

