На Камчатке осудят 17-летнюю девушку, ставшую дроппером

На Камчатке полиция возбудила уголовное дело в отношении 17-летней девушки, которая участвовала в мошеннической схеме. Подросток выступила в роли так называемого дроппера - посредника, через банковскую карту которого злоумышленники выводили и обналичивали похищенные деньги. Общая сумма переведенных с ее карты средств превысила 76 тысяч рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Установлено, что в конце июля 2025 года несовершеннолетняя, действуя из корыстных побуждений, по указанию неизвестного за обещанное вознаграждение осуществила неправомерные переводы.

Санкция части 3 статьи 187 УК РФ предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Полиция обращается к родителям и педагогам: объясните детям, что передача своей банковской карты или ее реквизитов посторонним, участие в сомнительных схемах «легкого заработка» в интернете могут привести к серьезным правовым последствиям. Мошенники часто вербуют подростков через соцсети, мессенджеры и даже онлайн-игры. О фактах мошенничества сообщайте в полицию по телефону 102.

