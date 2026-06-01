На Камчатке в селе Слаутное объявлен четвертый класс пожарной опасности

На Камчатке в селе Слаутное Пенжинского муниципального района показатель пожарной опасности достиг четвертого класса по региональной шкале. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии, такое высокое значение сохранится как минимум до 6 июня. Это означает крайнюю степень риска возникновения лесных и ландшафтных пожаров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Возгорание могут спровоцировать практически любые источники огня: транспортные средства, движущиеся по сухой траве, искры, осколки стекла, лежащие в траве, а также малейшая неосторожность человека при нахождении в лесу.

На территории земель лесного фонда и прилегающих к ним территориях строго запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, а также проводить любые виды пожароопасных работ. Жителей и гостей района призывают соблюдать предельную осторожность и немедленно сообщать о любых возгораниях по телефону 112. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.

